Johanniter sichern Kundgebung von Martin Schulz ab

Mit Rettungswagen, Arzt und Helfern im Einsatz

Nach dem Auftrag den Auftritt von Angela Merkel im August in Steinhude abzusichern waren die Helferinnen und Helfer des Johanniter Ortsverbandes Wunstorf-Steinhuder Meer gestern wieder für einen prominenten Politiker im Einsatz. Der Auftrag lautete die Kundgebung von Martin Schulz in Hannover abzusichern.Der Rettungswagen für Martin Schulz stand dabei wieder direkt an der Bühne als VIP-Rettungswagen bereit. Auch eine Ärztin war während der Veranstaltungszeit vor Ort. Zwei weitere Sanitätstrupps standen in Bereitstellung auf dem Veranstaltungsgelände. Nach dreieinhalb Stunden konnte der Einsatz dann ohne besondere Vorkommnisse beendet werden.