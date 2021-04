Johanniter Rettungswache erhält neues Einsatzfahrzeug

Das Fahrzeug ist auf VW Crafter Basis mit einem 180PS starkem Automatikgetriebe und Luftfahrwerk ausgestattet. Neben den üblichen akustischen Warngebern, wie E-Horn und Martinhorn, wurden zusätzliche Kreuzungsblitzer in der Stoßstange zur besseren visuellen Wahrnehmung durch die anderen Verkehrsteilnehmer verbaut, um die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen. Der Kofferauf- und ausbau für die Versorgung und den Transport der Patienten wurde durch die Fa. Ambulanz Mobile in Schönebeck bei Magdeburg gefertigt. Hier wurde erstmalig eine neue leistungsstarke Virenfilteranlage im Innenraum installiert, um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim Transport von z. B. infektiösen Patienten zusätzlich zu schützen. Auch wurde das Fahrzeug mit einer stärkeren Klimaanlage bestückt, um den hohen Temperaturen in den Sommermonaten besser entgegenwirken zu können. Der neue Rettungswagen ist täglich 24 Std. besetzt und löst seinen 3 Jahre alten Vorgänger ab, der nun mit fast 200.000 km weiterhin als Reservefahrzeug zur Verfügung stehen wird. Alle Fahrzeuge des hauptamtlichen Rettungsdienstes der Wunstorfer Johanniter sind nunmehr mit einem luftgefederten Fahrgestell und einer elektrohydraulischen Fahrtrage ausgestattet, welches eine wesentliche Komfortsteigerung für die Patienten, aber auch die diensthabenden Besatzungen darstellt.