Ausbildung bei den Johannitern: Vier Notfallsanitäter bestehen Prüfung

Mitarbeitende der Rettungswachen Wunstorf und Garbsen schließen Ausbildung erfolgreich ab.

Vier Mitarbeitende aus den Rettungswachen Garbsen und Wunstorf haben in den letzten beiden Wochen erfolgreich ihre dreijährige Ausbildung zur/zum Notfallsanitäterin/Notfallsanitäter an der Johanniterakademie in Hannover abgeschlossen.Die Auszubildenden der Rettungswachen Garbsen (Eric Knipping und Lukas Winkler) und Wunstorf (Marie Gehrke und Lev Leenson) bestanden ihre Prüfungen mit überdurchschnittlichen Leistungen und werden nach Ihrer Prüfung bei den Johannitern hauptamtlich zum Einsatz kommen. Alle hatten bereits im Vorfeld die Zusage auf eine hauptberufliche Weiterbeschäftigungsmöglichkeit bekommen. Während ihrer Ausbildungszeit wurden sie auf ihren jeweiligen Lehrrettungswachen sehr intensiv in den praktischen Ausbildungsblöcken durch die jeweiligen Praxisanleiter begleitet.„Wir sind von den Leistungen unserer Auszubildenden sehr begeistert. Mit durchweg überdurchschnittlichen Abschlussnoten, haben Sie das Tragen der Berufsbezeichnung NotfallsanitäterIn mehr als verdient.Insbesondere in der langen Corona-Zeit haben sie die Hürden in der Ausbildung mit Bravour gemeistert“, zollte Dienstellenleiter Bernd Stühmann den Prüflingen Respekt.„Mein Dank gilt aber nicht nur den Auszubildenden, sondern auch denen, die die Kollegin und Kollegen betreut und begleitet haben. Danke an die Lehrer und Lehrerinnen der Johanniter Akademie in Hannover für die fundierte theoretische und praktische Ausbildung.Danke an die Praxisanleitende in den Rettungswachen Garbsen (Matthias Riemann und Philipp Petzold) und Wunstorf (Martin Riemann, Anita Ulbrich und Marcel Liersch), für die tolle Begleitung in den Praxisphasen und die Prüfungsvorbereitung.Letztlich gilt der Dank auch allen Mitarbeitenden in den Rettungswachen, die durch ihr Engagement ebenfalls maßgeblich für das Prüfungsergebnis der Auszubildenden verantwortlich zeichnen.Eine tolle Teamleistung aller Beteiligten hat dazu geführt, das wir ab dem 01.08.2021 wieder vier neue Notfallsanitäter*innen in unseren Mitarbeiterstamm aufnehmen können“, ergänzte Stühmann.