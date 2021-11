Wie man Weihnachtslichter im Garten wie ein Profi aufhängt?

und sich fragen, wie Sie es geschafft haben, dass Ihr Haus aussieht wie aus einem Weihnachtsfilm.Sind Sie schon einmal an einem weihnachtlich geschmückten Haus vorbeigefahren und haben sich gefragt, wie der Besitzer so etwas Schönes hinbekommen hat? Ganz zu schweigen davon, wie sie sich so viele Lichterketten leisten konnten? Die Wahrheit ist, dass es mit ein paar einfachen Tipps und Tricks ganz einfach und erschwinglich ist, das ganze Haus mit Weihnachtsbeleuchtung zu schmücken. Sie müssen nur ein paar Insidertricks kennen. Deshalb haben wir uns die Zeit genommen, Ihnen unsere besten Tipps zu verraten, damit Sie das am besten beleuchtete Haus in Ihrem Viertel haben.Bevor Sie Ihren Einkaufswagen mit Kisten und Kartons voller Weihnachtsbeleuchtung beladen, ermitteln Sie, wie viele Meter Sie benötigen. Berücksichtigen Sie alle Stellen, die Sie beleuchten möchten, und messen Sie spiralförmige Stellen, z. B. Säulen auf der Veranda, mit Hilfe von Schnüren aus. Vergessen Sie nicht, die Entfernung zur nächstgelegenen geerdeten Steckdose im Freien zu messen und entsprechend zu planen.Damit Sie sich an Ihre Pläne erinnern können, wenn es an der Zeit ist, die Lichter aufzuhängen, erstellen Sie ein Diagramm mit Ihren Maßen. Berechnen Sie auf dieser Grundlage das benötigte Material nach folgender Gleichung: Abstand/6 = Anzahl der benötigten Lichter. Dies gilt für Lichterketten mit einem Abstand von 6 Zoll, die wir empfehlen, um einen volleren Look zu erzielen.Wenn Sie Steckdosenleitungen in großen Mengen online kaufen, anstatt Standardlichter aneinander zu reihen, sparen Sie Geld und haben einen Grad an Individualisierung, der sonst nicht möglich ist. Bei Großpackungen schneiden Sie einfach die gewünschte Länge mit einer Drahtschere ab, stellen die männlichen und weiblichen Enden mit Vampirsteckern her und schrauben dann die Glühbirnen ein. Sie können normalerweise Led Strahler außen auch einplannen, weil diese sehr gut in ihrem Outdoor Weichnachtdecoration anpassen.Zeit, Lichterketten aufzuhängen! Der beste Weg, einen vollständig beleuchteten Look zu schaffen, ist, von oben nach unten zu arbeiten. Sicherheit geht vor: Bevor Sie auf die Leiter klettern, lassen Sie sich von jemandem beobachten und halten Sie die Leiter fest, damit sie nicht verrutscht. Verwenden Sie auf Dächern Universalklammern, um die Leuchten unter den Schindeln und an den Dachrinnen zu befestigen. An schwierigeren Stellen wie Zement- und Ziegelschornsteinen können Sie die Lampen mit Heißkleber befestigen. Dieser Tipp funktioniert auch bei Metalloberflächen. Sichern Sie die Linien einfach mit Malerband, bis der Heißkleber ausgehärtet ist. Wo es sich anbietet, wickeln Sie Lichter und Grünzeug zusammen, um eine doppelte Dosis Weihnachtsstimmung zu erzeugen.Bevor Sie die Lichterkette an eine beliebige Steckdose anschließen, sollten Sie einen FI-Schutzschalter als Stromquelle in den Boden stecken. Diese gibt es in verschiedenen Größen und viele haben die energiesparende Option, Ihre Lichter mit einer Zeitschaltuhr zu versehen.Wenn Sie diesen Leitfaden befolgen, denken Sie daran, sich an Ihre speziellen Bedürfnisse anzupassen. Sie können die Webseite von https://www.lepro.de besuchen und dort paar interessante Ideen finden. Das Aufhängen von Weihnachtsbeleuchtung sieht bei jedem Haus anders aus, und was auch immer bei Ihnen am besten funktioniert, wird die Saison sicher zum Leuchten bringen!