Kinder und Erwachsene entdecken Rheinhessen anhand einer Zaubergeschichte und eines Wimmelbuchs

Was war zuerst da: Das Bild oder die Geschichte? Vier Kinderbuch-Illustratorinnen und -Autorinnen berichten von ihrer Arbeit und zeigen live, wie eine Illustration entsteht.Für den Worms Verlag tritt dasmit ihrem Kinderbuchan. Es erzählt von einem geheimnisvollen Magier aus Worms und seinem übereifrigem Zauberlehrling. Einschließlich Lesung.Für denstellt die mehrfach ausgezeichneteihr »Wimmelbuch Rheinhessen« vor: Eine von Hand gezeichnete und kolorierte Karte der Sehens- und Merkwürdigkeiten der Region. Der passende Stop-Motion-Film »Riesling!« , den sie mit dem Filmstudentengedreht hat, bildet den lustigen Abschluss der Veranstaltung.Die Veranstaltung wird live gestreamt. Weiter Infos erhalten Sie in Kürze auf der Verlagswebseite.Der Eintritt ist frei, Einlass nach vorheriger Anmeldung per eMail oder Telefon im Verlag.pmv Peter Meyer Verlag, Tel. 06732/6000491, info@PetermeyerVerlag.deGefördert werden die v vomund dem