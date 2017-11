Weihnachtsfeier auf dem Tierhof Wolgast

Tierhof Wolgast

Auch in diesem Jahr lädt der Tierhof Wolgast am 02.12.2017 ab 14.00 Uhr alle Tierfreunde wieder recht herzlich ein, die durch Futterspenden mithelfen wollen,den Tieren ein schönes Weihnachtsfest zu bereiten.Für die Tiere wünscht man sich:Trocken und Nassfutter für Hunde und Katzen.Für die Besucher gibt es durch die Mitglieder des Fördervereins, Kaffee und Kuchen, Tee, Glühwein und Schmalzstullen - solange der Vorrat reicht.Für die kleinen Gäste kommt der Nikolaus , der kleine Überraschungen bereit hält.Der Tierhof bittet darum keine Decken oder Leinen mehr mitzubringen, da man damit gut ausgestattet ist und keine Lagermöglichkeiten hat, nehmen Sie in diesem Jahr von solchen Sachspenden Abstand.