Negerianischer Star unterschreibt bei deutschem Label

"Fieldmar$hal" unterschreibt bei Vier Sterne Deluxe Records.

Besser kann es nicht laufen: Als Künstler von eine Internationalen Label entdekt werden.Dies ist nun dem Künstler "Fieldmar$al"aus Nigeria passiert.Fieldmar$hal, der eigentlich Adekunle Micheal Oluwatosin heißt, hat in seinem Land durch seine EP "Ready" 2017 einen gewissen Bekanntheitsgrad erreicht. Konzerte u.a. in Abia, Lagos & Oyo folgten.Der 32-jährige unterschrieb für sein kommendes Album "Footprint" und für eine EP, einen Vertrag beim deutschem Indipendent-Label "Vier Sterne Deluxe Records". Dies ist die erste Veröffentlichung seit 4 Jahren."Wir sind froh einem so talentierten Musiker eine internationale Bühne bieten zu können", ließ das Label verlauten."Ich möchte der Genration in meinem Land ein Vorbild sein und zeigen, das man alles schaffen kann, wenn man nur dran glaubt.", ließ der gelernte Buchhalter wissen.Das Album "Footprint" soll 2022 erscheinen.