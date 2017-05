Ausflugstipps am Vatertag 2017 in Niedersachsen

Dieses Jahr ist der Vatertag am Donnerstag, den 25.05. Laut Wetterbericht soll es an diesem Tag gute Aussichten auf schönes Wetter geben. Somit lässt sich am Vatertag so einiges unternehmen. Doch was für Ausflugsmöglichkeiten gibt es in Niedersachsen?

Achterbahn, Vogelpark und Autohaus

Am Vatertag gehört es sich, den Tag mit seinem Vater zu verbringen. Dabei kann man was Essen gehen, die Zeit in einer Bar verbringen und dort gemütlich ein Bier trinken oder aber auch den Tag einfach nur zuhause genießen. Doch da lautam Vatertag die Sonne scheint, wäre es auch gar keine schlechte Idee mal einen Ausflug an der frischen Luft zu machen. Doch was gibt es für Möglichkeiten in Niedersachsen?Wer ein bisschen mehr Action will und auf Adrenalin steht, der könnte seinen Tag im Heide Park Resort in Soltau verbringen. Es ist der zweitgrößte Freizeit- und Themenpark in Deutschland. Er bietet viele verschiedene Fahrgeschäfte, Themenbereiche und eine große Holz-Achterbahn an. Doch wer seinen Tag eher ruhiger gestalten möchte, der sollte dem Weltvogelpark Walsrode einen Besuch abstatten. Hierbei handelt es sich um den weltgrößten Vogelpark. Oder wie wäre eine Besichtigung in der Autostadt? Sie ist ein Auslieferungszentrum für Neuwagen, ein Museum und ein Freizeitpark der Volkswagen AG in Wolfsburg. Quasi ein Paradise für kleine und große Männer!Noch keine Geschenkidee?gibt's einige Ideen!