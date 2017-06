SG Landau/Wolfhagen sucht Gruppenligaspielerinnen von morgen...

Du spielst gerne FUßBALL, willst Teamgeist erleben und ein ansprechendes fußballerisches Niveau kennenlernen? Dann bist du bei uns genau richtig!

Für welche Mannschaften suchen wir Spielerinnen?



Was können wir dir bieten?

Willst du uns kennenlernen?

Einladung zum Training!

Wir suchen Spielerinnen für unsere Damenmannschaft in der Gruppenliga Kassel sowie für unser B-Juniorinnen-Team.Wir sind ein engagiertes Team von gut ausgebildeten Trainerinnen und Trainern sowie Betreuern, die sich auf dich freuen. Natürlich kommt auch der Spaß abseits des Fußballplatzes nicht zu kurz!Melde dich einfach für genauere Informationen und Anfragen bei:Hagen Marquardt: Tel.: 0163-7194395; hagen.marquardt@gmx.de, oderMarco Steinbach: Tel.: 0152-29952698; steinbach.marco@web.deIn unseren Teams bist du Herzlich Willkommen! Egal ob du Anfängerin, Fortgeschrittene oder Profi bist.Hallo Mädels,ihr seid leidenschaftliche Fußballerinnen und mindestens 14 Jahre alt? Dann schaut doch einfach mal bei uns in Landau vorbei!Wann?Mittwochs und Donnerstags um 19.00 Uhr auf dem Sportplatz, Am Burggrund, 34454 Bad Arolsen-Landau. In den Wintermonaten trainieren wir in den Sporthallen der Stadt Bad Arolsen!Mädels, Trainer und Betreuer beider Teams freuen sich, DICH in einem unserer Teams begrüßen zu können!!