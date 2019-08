2. Schleppertreffen in Viesebeck!

Wolfhagen : Auf der Lieth |

Die Schützengesellschaft 1701 Viesebeck richtet -nach der erfolgreichen Premiere in 2017- am Samstag, den 31. August 2019 erneut ein Schleppertreffen auf dem Festplatz “Auf der Lieth” aus!

 Anmeldung f. Geschicklichkeitswettbewerb: bis 12:00 Uhr Reges Treiben auf dem Ausstellungsgelände!U.a.: Treckerausstellung, Geschicklichkeitswettbewerb, Vorführungen, Unterhaltung für die Kinder und mehr. Am Abend: Geselliger Ausklang mit “Diesel-Fachgesprächen” und mehr...Für das leibliche Wohl, incl. ERBSENSUPPE sowie Kaffee und Kuchen istbestens gesorgt!Für diejenigen die gern bei uns übernachten möchten, ist die Anreise am Vortag (ab 15:00 Uhr) möglich. Bitte in diesem Fall beim 1. Vorsitzenden Burkhard Kuhaupt unter der Tel-Nr. 01747255111 anmelden. Stellplätze sind ausreichend vorhanden.Bereits am Freitag, den 30.08.19, ab 19:00 Uhr laden wir herzlich zu einem „Dämmerschoppen“ auf dem Festplatz einAlle Schlepperfreunde aus Nah und Fern und all die, die es werden wollen sind auf das herzlichste eingeladen!