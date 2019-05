Bollerwagen kann jeder - KCL Luthe fährt stattdessen Kartslalom in Wolfenbüttel

Wolfenbüttel : TÜV |

Wären wir in einer anderen Sportart, dann würde man die sonntäglichen ADAC-Meisterschaftstermine wohl als Pflicht bezeichnen

Die gehören zur Saison dazu. Aber an Himmelfahrt, für viele ist es ja auch Vatertag, nach Wolfenbüttel zum NFM-Kartslalom zu fahren, das ist dann die Kür. Dort bot sich den Teilnehmern dann ganz großes Kino. Der RSC baute einen auf den ersten Blick einfachen Parcours, doch der hatte es wirklich in sich. Regelkonform, aber dennoch auf engsten Raum bot sich den Kindern eine geistige und technische Herausforderung, die man so nicht erwartet hatte. Glücklich, aber auch als Könner können sich diejenigen bezeichnen, die den richtigen Weg gefunden haben und dabei fehlerfrei blieben. Dies gelang Elias und Nick, die sich über den 6. bzw. 9. Platz bei 22 Startern in der K2 freuen konnte. Eine Pylone wollte nicht so, wie Karlotta. Aber Platz 4 in der K1 ist ein tolles Ergebnis. Vielleicht kann es sogar für die Qualifikation zur Deutschen Kartslalommeisterschaft reichen. Aber das wissen wir erst in drei Monaten, wenn die letzte Qualifikation in Bissendorf stattfindet. Sehr erfreulich war, dass auch Fine und ihre Schwester Liz am Start waren. Liz wurde in der K3 16. bei 20 Startern, Fine musste sich leider mit dem letzten Platz begnügen. Dies wird bestimmt beim nächsten Mal beim CMW in Wunstorf schon wieder anders aussehen. Max hat es diesmal auf den 20. Platz geschafft. Toll, dass so viele KCLer trotz Feiertag dabei waren.