"VIDA!" - Die Tango-Showsensation aus Argentinien mit Nicole Nau & Luis Pereyra

Wolfenbüttel : Lessingtheater |

Sie sind wieder da! Nicole Nau & Luis Pereyra machen auch in dieser Spielzeit erneut die Bühne zur Tango-Plattform der besonderen Art.



Die deutsche Tänzerin Nicole Nau aus Düsseldorf hat es geschafft, sich an die Spitze des argentinischen Olympes zu tanzen und ziert dort Briefmarken der argentinischen Post. Luis Pereyra wird nicht umsonst der Fred Astaire Argentiniens genannt, seine Werke mit dem TONY Award ausgezeichnet (der "Oskar" für Musicals).



Aufgrund der großen Nachfrage und der noch größeren Begeisterung des Publikums präsentieren die beiden berühmten Tangotänzer mit ihrer Kompanie ihre neue Show.

Faszinierende Geschichten um den Mythos Tango & Argentinien. Von und mit Multiinstrumentalist Luis Pereyra und Weltklasse Tangokünstlerin Nicole Nau. Anders, berührend, atemberaubend. Sie tanzen, trommeln, steppen: es erwartet uns auch in der neuen Show ein poetisch tänzerisches Feuerwerk der Sinne. Musik, Gesang, Perkussion und natürlich mitreißende Tänze und Rhythmen der magischen Kultur Argentiniens, dem Land der Gauchos, Ureinwohner, Porteños. Weltklasse Tango Argentino und mehr! Lassen Sie sich entführen in die mitreißend lebendige Welt der versinnbildlichten Rhythmen Argentiniens.



Ganz Argentinien in einem Tanz, VIDA macht es leicht, sich hinreißen zu lassen, bis man nicht mehr sitzen mag. Standing Ovations und immer wieder Zwischenapplaus. F.A.Z.



Alles über VIDA finden Sie auch unter: www.vida.show



Eintrittspreis: € 24,00 bis € 30,00