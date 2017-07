Urlaub in der Schweiz ( Teil 6 )

Von Andermatt geht es nach Altdorf im Kanton Uri. Hier besichtigen wir die Pfarrkirche St. Martin mit ihrem sehr sehenswerten Friedhof. In Altdorf steht auch das Wilhelm Tell Denkmal. Es steht direkt vor dem Türmli. Es ist ein Aussichtsturm mitten in der Stadt, der Mitte des 13. Jahrhunderts erbaut wurde.