Herbstspaziergang am Gröberner See

Bei schönstem Herbstwetter haben wir einen Ausflug in das See - und Waldresort Gröbern unternommen. Im ehemalige Tagebau ist ein schönes Naherholungsgebiet entstanden. Ferienhäuser und ein Viersterne Hotel wurden gebaut. Für die Kinder sind tolle Spielplätze vorhanden. In diesem Resort gibt es auch einen Findlingsgarten. Hiesigen Gesteinsbrocken sind dort zu sehen. Ich wünsche euch viel Spaß beim anschauen der Bilder.