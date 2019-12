Wohratal : Halsdorf |

Nach vielen Jahren habe ich wieder mal unsere Weihnachtskrippe vom Dachboden geholt. Sie ist etwa seit 60 Jahren im Besitz meiner Familie.



Mein Großvater hatte acht Geschwister und einige davon lebten in Frankfurt und Darmstadt. Ich habe meinen Vater nach der Herkunft der Krippe befragt und habe erfahren, dass meine Großtante Lisbeth sie irgendwann aus Darmstadt mitgebracht hat.



Wie alt die Krippe ist, weiß ich nicht. Es gibt keine Anhaltspunkte zum Alter. Die Großtante Lisbeth war in erster Ehe mit einem Juden verheiratet, der "irgendwann nicht mehr da war". Ob ausgewandert oder deportiert ist nicht bekannt. Möglicherweise stammt die Krippe von ihm.



Sie wird in den nächsten Jahren immer zu Weihnachten in unserem Wohnzimmer stehen.