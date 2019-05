Superkart-Team beginnt Saison beim WP Kartcup in Hagen

Bei eines der größten Kartveranstaltungen in Deutschland, kämpfen rund 80 Teams um den begehrten Einzug in das entscheidende Finale.An den Start gehen im "M.D.Edelmetalle/Superkart Team", die Fahrer Heinz Hetschold (74), Cindy Wiedenhöft (28), Stefan Werner Choinowski (28) und Olaf Dau (58).Teamchef Olaf Dau zur Veranstaltung: "Der WP Kartcup, in der grünen Hölle von Hagen, ist immer eine besondere Veranstaltung mit dem großen Starterfeld und den unberechenbaren Wetterkapriolen. Leider sind wir durch den ungünstigen Termin für uns, diesmal erstmalig nur mit einer kleinen Mannschaft am Start, aber wir hoffen dennoch unter die Top-10 zu kommen".