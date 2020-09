Superkart Comeback von Olaf Dau nach schwerer Krankheit

Lange hat Olaf Dau (59) überlegt, ob er sich noch einmal in das 65-Fahrer-Starterfeld begibt.Zunächst allerdings stand die ärztliche Untersuchung des Deutschen Motosport Bundes/DMSB auf dem Plan, die er ohne Beanstandungen problemlos bestanden hat und seine Lizenz bekam.Olaf Dau musste 2010 seine Rennlaufbahn im Superkart wegen eines schweren Schlaganfalls abrupt beenden.Nach über Zwei Jahren Reha und Therapie begann er wieder in den kleinen Klassen des Kartsportes mit guten Teamerfolgen seines Superkart Teams.Mehrstundenrennen, Icekart und Citykart gehörten hier auch zu seinem Fitnessprogramm.Nun geht es mit den Besten der Welt wieder in die Königsklasse des Kartsportes den Superkarts."Da ich quasi wieder bei Null anfangen musste, war ein Sponsorenpaket zur Teilnahme notwendig. Mit der Tiemeyer Gruppe, 1/2/3 Autoteile und Croundfounding konnten wichtige und notwendige Partner gefunden werden", so Olaf Dau dankbar.Besonders ist auch, dass mit 10.000 Besuchern, endlich auch Zuschauer wieder zugelassen werden. Früher waren über 100.000 Zuschauer an der Strecke in Holland.Nach so langer Pause trotz einiger Testfahrten, sind die Ziele auch realistisch für die Drei Wochenendrennen:"Wenn ich bei diesen Top-Fahrerfeld der besten der Welt unter die ersten 15 komme, bin ich zufrieden, Top-Ten Platzierungen sind eher unwahrscheinlich", so Olaf Dau realistisch.Gefahren wird mit dem gemieteten Material von Jan Cramer/NL auf MS-Kart mit VM-Motor.