Olaf Dau startet mit 35.000 Zuschauern im niederländischen Assen

Nach zehnjähriger gesundheitlicher Zwangspause wagte Olaf Dau (60) im letzten Jahr sein Comeback in Assen im 65-Mann Starterfeld mit sehr erfolgreichem Ergebnis.Auch in diesem Jahr geht es Dank der Tiemeyer Gruppe und 1/2/3 Autoteile als Hauptsponsor wieder mit gemieteten Material von Jan Cramer/NL auf MS-Kart mit VM-Motor/Tschechien in die Großveranstaltung.Die Erwartungen sind allerdings in dem Top-Starterfeld mit 65 Fahrern realistisch: "Mein Ziel ist es möglichst in diesem Feld der Weltbesten unter die Top 15 zu kommen, damit wäre ich schon sehr zufrieden", so Olaf Dau zum Wochenende mit Drei Rennen.Erstmalig wird das Superkart wieder in rot/blau, den Superkart-Teamfarben in das Rennen gehen.Wer noch mit als Zuschauer dabei sein möchte, kann noch kostenlose Tickets unter,jackracingday.nl buchen.