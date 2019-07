M.D. Edelmetalle/Superkart Team erreicht Top Fünf Platz beim Manager Race

Das "M.D.Edelmetalle/Superkart Team" konnte mit Platz Fünf eine Top-Platzierung erreichen.Zunächst sah es überraschenderweise, sogar nach einem Podiumsplatz aus. Bereits im Zeittraining konnte der Startplatz Drei eingefahren werden und im Rennen ging es zeitweise sogar ganz nach vorne. Sportliche Zweikämpfe in den vorderen Positionen zeichneten die Hochklassikkeit aus. Am Ende ist man mit der Platzierung dennoch zufrieden.An den Start für das "M.D. Edelmetalle/Superkart Team" gingen die Fahrer Rene Reetz (35), Heinz Hetschold (75) und Olaf Dau (58).Teamchef Olaf Dau zum Manager Race:"Heiß her ging es auf der Strecke, hochwertige Zweikämpfe mit erfahrenen Top-Fahrern. Wir waren am Ende mit unserer Renntaktik nicht optimal, sonst wäre eine deutlich bessere Platzierung möglich gewesen".