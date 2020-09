Erfolgreiches Superkart Comeback von Olaf Dau in Assen

Die Erwartungen in Anwesenheit von 10.000 Zuschauern und starkem Fahrerfeld waren von Anfang an realistisch gesteckt, mit der Zielsetzung möglichst die ersten 15 Positionen zu erreichen.Dennoch kam es anders; Mit Platz 12 und Platz 8 wurden die Erwartungen bei weitem übertroffen, obwohl im Finallauf noch ein Motorschaden kurz vor Ende alles überschattete.Olaf Dau hierzu: "Ein Motorklemmer an der schnellsten Stelle ist zwar gefährlich und ärgerlich, aber der Erfolg bis dahin im Rennen an 8. Stelle liegend mit wieder deutlich schnelleren Rundenzeiten überwiegt für mich und macht den Ausfall nicht so ärgerlich".Alles in allem klappte die alte Teamzusammensetzung mit Adrie Gorissen/NL und Gero Knific auf Anhieb perfekt, obwohl der Mechaniker Bert Freimüller krankheitsbedingt ausgefallen ist.Ein unverschuldeter Unfall im zweiten Rennen, den Olaf Dau ans Ende des Feldes geschickt hat, wäre sicherlich mit Platz 12 deutlich besser geworden.Das Resümee von Olaf Dau zum Wochenende:"Es lief alles sehr viel erfolgreicher als ich nach so einer langen Pause erwartet hätte. Es ging von Rennen zu Rennen schneller, hilfreich waren auch die großzügigen Trainingsmöglichkeiten vorher. Nun sind wir uns im Superkart Team einig, dass wir, wenn unsere Partner dabei bleiben, wir in jedem Fall nächstes Jahr wieder dabei sind. Ein Sponsor der anwesend war (Felgen-Zentrum), hat bereits wieder zugesagt".Olaf Dau musste seine Rennlaufbahn 2010 wegen eines Schlaganfalls abrupt beenden und startete nun erfolgreich sein Comeback im Superkart.