Sextipps eines Afrikaners

In seinem Sex-Ratgeber gibt der Autor K.T.N. Lenn'ssi afrikanisch inspirierte Tipps und Tricks für Männer, die aber auch für Frauen sinnvoll und hilfreich sind.

Wahrscheinlich kennen viele Männer diese oder ähnliche Situationen: man freut sich auf einen romantischen Abend mit der Partnerin, beide sind Feuer und Flamme, alles beginnt auch gut und lustvoll. Die Partnerin ist schon richtig in Ekstase, sie will jetzt mehr und der Mann dringt in sie ein - und sofort wird der Penis schlaff oder er bleibt hart und steif, aber der Mann merkt schon nach 30 Sekunden, dass er die Ejakulation nicht aufhalten kann. Und die Partnerin nicht auf ihre Kosten kommen wird. Sofort ist alles vorbei. Das frustriert und beeinträchtigt das Selbstwertgefühl.



Der ein oder andere Mann hat vielleicht schon Rat im Internet gesucht, hat das Problem möglicherweise seinem Arzt anvertraut und Pillen geschluckt - Das alles hat aber nicht zum gewünschten Erfolg geführt?



Mit diesem Buch erhalten Männer - aber auch Frauen -Tipps, wie sie ihre Potenz steigern und nie wieder:

- zu früh kommen

- Eine frühzeitige Ejakulatiob haben

- ein schlaffes Glied haben

- schnell "schlapp" machen



All das sind Probleme, die gerade viele europäische Männer mit sich herumtragen. Aber auch Frauen haben - vielleicht sogar noch häufiger - mit sexuellen Störungen zu kämpfen: denn auch Frauen haben eine Potenz und Erektion und können ejakulieren. Und das liegt laut dem Autor vor allem an der Ernährung: denn die europäische Ernährung sorgt dafür, dass das Blut im ganzen Körper - und damit auch im Genitalbereich - nicht richtig zirkuliert. Und das verhindert die Ernährung. Es hat seinen Grund, warum Afrikaner als besonders potent gelten: sie essen anders, sie nehmen andere Lebensmittel zu sich.





Die Tipps, denen der Autor dem Leser hier gibt, kommen direkt aus Westafrika und sie wirken schnell und dauerhaft. Damit wird man wieder ein "ganzer Mann" und sämtliche Potenzprobleme sind Vergangenheit. Nur mit Lebensmitteln, ohne Chemie!

