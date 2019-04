Anzeige

Durchschaue dein Gegenüber und plane Handlungen schnell voraus

Sein Gegenüber durchschauen und somit Handlungen schnell vorausplanen zu können - das möchte wahrscheinlich Jeder gerne. Wie das geht, zeigt der Autor Dantse Dantse in seiner dreiteiligen Buchreihe "Durchschaue dein Gegenüber: Ich weiß, was du willst, was du denkst, was du fühlst und was du vorhast, bevor du deinen Mund aufmachst! Manipulation Dritter erkennen" – Band 1: Im ersten Band dieser Buchreihe geht es um die Themen Sexualität, Freundschaft und Partnerschaft. Der Autor beschreibt, wie man sein Gegenüber ausspionieren, Situationen ganz schnell erkennen und somit Handlungen vorausplanen kann. Und das nur, in dem man sein Gegenüber genau beobachtet und lernt, die Körpersignale zu entschlüsseln, die jeder von uns immer und zu jeder Zeit aussendet - ob wir das wollen oder nicht. Der Körper redet immer, auch wenn wir nichts sagen. Somit kann Jeder, der die Bedeutung bestimmter Körpersignale kennt, genau herausfinden: was in seinem Gegenüber vorgeht, was das Gegenüber über ihn denkt, wie es um die Psyche des Gegenübers bestellt ist uvm. Angenommen, ein Mann möchte wissen, ob die Frau, die ihm gegenüber sitzt und in die er verliebt ist, auch Gefühle für ihn hat: nachdem er dieses Buch gelesen hat, wird er es wissen können. Erstaunlicherweise zeigt das Buch dem Leser sogar, welche schwierige Persönlichkeitsstörung sich hinter welchen sexuellen Verhaltensmustern verbirgt und wie man so seinen Sexualpartner als Borderliner, Narzissten oder gar Psychopathen identifizieren kann. Oder ob der Sex-Partner Depressionen hat, ängstlich, aggressiv oder zwanghaft ist. Selbst manipulatives Verhalten, das verwirren soll, kann man erkennen, nachdem man dieses Buch gelesen hat: Wenn jemand herausfinden will, was z.B. die Kollegen wirklich über denjenigen denken und was sie u.U. mit ider gegen ihn vorhaben, ob gegen ihn komplottiert wird, der sollte unbedingt dieses Buch lesen - denn mit ein bisschen Übung und reiner Aufmerksamkeit kann man selbst dieses manipulative Verhalten anhand der Körpersprache erkennen. Errkennt man in einer bestimmten Situation mindestens 5 der in einem bestimmten Kapitel beschriebenen Körpersignale, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass man recht hat. Dann lohnt es sich auf jeden Fall, der Sache näher auf den Grund zu gehen und noch wachsamer zu sein.Mit diesem Buch kann jeder seine Menschenkenntniss, sein Bauchgefühl stärken und lernen zu spionieren, wie Profis und Geheimdienste. Denn das beste System zur Spionage ist das Entschlüsseln der Körpersprache. Übrigens kann man dieses System zur Spionage der Körpersignale auch hervorragend bei sich selbst anwenden - wenn man z.B. wirklich genau wissen will, wie es in und um einem herum aussieht, wie es um die eigene Psyche bestellt ist.

