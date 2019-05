Anzeige

Dein Darm kontrolliert dich!

Warum leiden heutzutage so viele Menschen unter körperlichen und psychischen Krankheiten bzw. Beschwerden wie Infektionen, Hautkrankheiten, Krebs, Demenz, Stress, Depressionen, Ängsten, Arbeitslosigkeit usw.? Ein wesentlicher Grund dafür liegt im Darm - das wissen die meisten Menschen aber nicht. Denn je nachdem, wie krank oder gesund unser Darm ist, zerstört er unsere Gesundheit entweder oder er heilt uns von sämtlichen Krankheiten und Beschwerden. Warum genau das so ist, wie wir uns unseren Darm kaputt machen können (aber auch wie wir ihn heilen und regenerieren), was unseren Darm krank oder gesund macht und warum der Darm so viel Macht über uns hat, erklärt der aus Kamerun stammende Autor und Coach Dantse in seiner dreiteiligen Buchreihe "Am Anfang war der Darm". Wie wir unsere kleinen Darmbakterien dazu "erziehen" können, uns Gutes oder Schlechtes zu tun. Der Darm steuert unser Denken, Fühlen, Handeln und somit auch unsere Emotionen, unsere Persönlichkeit usw. Er entscheidet sogar mit darüber, in wen wir uns verlieben (oder in wen auch nicht) und sogar, wie gut wir eine Person riechen können:"Erstaunliche, neue Erkenntnisse über den unterschätzen Zerstörer", Band 1:In diesem Buch erfährt man, wie und warum unser Darm uns krank macht bzw. wie wir ihn ohne es zu wissen dazu bringen, uns krank zu machen. Der Darm kann tatsächlich psychische Krankheiten wie Depressionen hervorrufen, wenn unsere Darmflora nicht intakt ist und es unseren kleinen Darmbakterien nicht gut geht. Das ist keine Hexerei oder Magie, denn unser ganzer Darm ist von einem riesengroßen Geflecht aus Nervenzellen umgeben, das Informationen ans Gehirn weiterleitet - sind diese Informationen gut oder schlecht, fühlen wir uns entweder gut, energiegeladen, fröhlich und glücklich oder aber traurig, antriebslos, unglücklich oder sogar aggressiv. Alles nur durch die "Signale", die von den winzig kleinen Darmbakterien ausgesendet werden. Vor allem die Ernährung bestimmt mit darüber, ob unser Darm krank oder gesund ist. Aber auch z.B. Zigaretten oder die Antibabypille können unseren Darm angreifen und mitzerstören. Was für Krankheiten durch einen angegriffenen Darm ausgelöst werden können, wie und warum er genau zerstört wird und ganz viele, afrikanisch inspirierte Tipps/Tricks, das alles kriegt man in diesem Buch mit. Über diese afrikanisch inspirierten Tipps werden viele erstaunt sein und würden gar nicht ahnen, dass sie wahr sind und funktionieren - dabei werden sie gerade immer häufiger von der Wissenschaft bestätigt. "Erstaunliche, neue Erkenntnisse über den unterschätzen Heiler", Band 2: Im Gegensatz zu Band 1 dieser Buchreihe beschreibt Dantse Dantse in diesem Buch, wie wir unseren Darm sanieren, reinigen, regenerieren und stärken können - mit der "Dantse Nutritional Logik 15/85". Und wie sich somit Jeder seine Darmgesundheit zurückholen bzw. (wieder)herstellen kann. Ohne Medikamente, nur durch die Zufuhr bestimmter Lebensmittel und einer Ernährungsumstellung kann man seinen Darm gesund bekommen. Es sind einige Lebensmittel dabei, die den meisten Menschen hier in Europa unbekannt sein dürften, die aber eine enorme Heilwirkung haben und teilweise in den Tropen Afrikas vorkommen. Diese Lebensmittel sind aber mittlerweile auch hier zu beschaffen, wenn man weiß, wo es sie gibt. Die Grundpfeiler der Dantse Nutritional Logik 15/85 sind eine ballaststoffreiche, basische und bittere Ernährung - denn sie bewirken Wunder im Darm, ohne dass man zum Arzt gegangen oder Medikamente genommen hätte. So können viele Krankheiten und Beschwerden verschwinden und man ist ganzheitlich gesünder.In dem dritten Band, "Erstaunliche, neue Erkenntnisse über den Chef", sind alle Informationen aus den beiden ersten Bänden nochmal zusammengefasst und ein wenig erweitert. Wer es lieber so mag, dem ist dieses Buch durchaus zu empfehlen.

