Was Krieg aus einem Menschen machen kann

Wann und wo schlägt der Schlächter von Darmstadt-Woog als nächstes zu? Wer stirbt als nächstes? Eine ganze Stadt lebt in Angst!

Johnny M. Walker, der angeblich geheilte Psychopath geht durch Darmstadt und verübt an jeder Ecke blutige Gemetzel. Immer mehr Menschen sterben auf gewaltvolle, unheimliche Weise. Eines Tages bekommt der bekannte und erfolgreiche Psychotherapeut Dr. Camara einen Anruf, der sein ganzes Leben verändert:

"Herr Doktor Camara, ich brauche Ihre Hilfe. Sie müssen mich davon abbringen weiter zu morden. Wenn Sie mir die Hilfe verweigern, werden noch viel mehr Menschen, viele Unschuldige, sterben. Können Sie das mit ihrem Gewissen vereinbaren, jede Woche zu lesen, dass noch mehr schwarze Studenten ermordet wurden, obwohl sie hätten leben können, wenn Sie etwas getan hätten? Wollen Sie die Schuld für weitere Massaker tragen? Sie haben keine andere Wahl, als mir zu helfen. Ich brauche eine Therapie. Dies aber unter einer einzigen Bedingung, damit ich Ihre Hilfe annehmen kann. Sie dürfen der Polizei nichts verraten. Informieren Sie die Polizei, dass ich der gesuchte Schlächter von Darmstadt bin, werde ich nicht nur weitere Menschen umbringen. Als Rache werde ich auch Ihre Frau und Kinder nicht einfach töten, sondern zerfetzen, und Sie werden nichts dagegen tun können, denn die Polizei kann mich nicht fangen, wenn ich es nicht will.“

Dieser fesselnde, spannende und erschreckende Thriller von dem Autor und Coach Dantse Dantse erzählt die Fantasien eines kranken Ex-Soldaten. Er zeigt, was eine zerstörte Kindheit und unverabeitete Kriegstraumata aus einem Menschen machen können. Dieser Deutsch-amerikanische Soldat war bei Dantse im Coaching: er war im Krieg und hat u.a. dadurch diese grausamen Fantasien gehabt, die der Autor teilweise in dem Buch verarbeitet. Dieser Soldat hasste sich und andere, litt unter seiner zerstören Sexualität und hatte eben diese erschreckenden Fantasien. Der Soldat nahm auch an, in seiner Kindheit missbraucht worden zu sein und dass das ein Mit-Grund seiner Horror-Fantasien war. Aber er konnte sich nicht daran erinnern, da er keine Erinnerungen mehr an die Zeit zwischen seinem 13. und 18. Lebensjahr hatte. Erst in Dantses Coaching kamen all die grausamen Erinnerungen zurück. Sie machten ihn wütend, öffneten ihm aber die Tür zur Heilung.

