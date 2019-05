Anzeige

Kigalis Drama

Dieser erschütternde, berührende und bewegende Roman erzählt die Geschichte einer Frau aus Ruanda, die der Autor dieses Romans - Dantse Dantse - vor einigen Jahren in Kamerun kennenlernte. Sie hat ihm ihre ganze Geschichte erzählt und ihn gebeten, sie aufzuschreiben und zu veröffentlichen. Hintergrund dieser Geschichte bildet der Völkermord in Ruanda von April bis Juli 1994. Er basiert also sowohl auf historisch belegten Tatsachen als auch auf den wahren Erlebnissen und Fantasien der Frau. Dantse Dantse sagt über dieses Buch:„Kigali, die Frau aus Ruanda, gibt es wirklich und sie lebt nach einem entwürdigenden Leben in Frankreich derzeit wieder in einem Land in Afrika. Sie war erst 11, als sie während des Völkermords in Ruanda auf bestialische Weise ihre Mutter und ihre drei Geschwister verlor. Als einzige Überlebende fand sie Schutz bei einem Nachbarn. Als ihr Vater, ein Offizier der ruandischen Armee, sie mithilfe seines kongolesischen Freundes in die Demokratische Republik Kongo in Sicherheit bringen will, wird er als Verräter von Hutu-Extremisten grausam ermordet, und das kleine Mädchen muss alles mit eigenen Augen mit ansehen.Die Hintergrundgeschichte dieses Buches – die Ermordung ihrer Familie; die unvergessliche Flucht aus Kigali in den Kongo mithilfe des Freundes ihres Vaters; die jahrelangen Vergewaltigungen durch diesen Familienfreund in Brazzaville und die zahlreichen, daraus folgenden Schwangerschaftsabbrüche; ihre Liebe zu einem Mann aus Kamerun , der ihr zur Flucht vom Kongo nach Douala in Kamerun verhilft; ihre Ehe mit einem Deutsch-Franzosen, der sie mit nach Paris nimmt; ihre brutalen Erlebnisse dort, als ihr Mann sie als Zwangsprostituierte für reiche Menschen einsperrt; ihre Rettung; ihre Flucht nach Deutschland und ihre Reise zurück nach Afrika – beschreibt Kigalis grausames Schicksal, so wie sie es erlebt und mir erzählt hat.“Kigali will sich an ihren Freiern rächen - mit der Liebe. Nicht mit Waffen, Gift oder Gewalt, sondern wirklich mit der Liebe. Und das in New York. Dabei wird sie in New York vor ein Gericht gestellt und hat kaum Chancen, freigesprochen zu werden. Aber ihr Star-Anwalt hat DIE Idee, die es bisher in noch keinem Gericht gab...Die Geschichte dieser Frau ist so unglaublich grausam, erschütternd und bewegend zugleich - in keinem anderen Roman habe ich so etwas bisher gelesen. Aber es bildet die Realität ab - denn diese Geschichte ist wahr. Es ist unglaublich, was Menschen Menschen antun können. Aber gerade in solchen Zeiten, in denen wir uns gerade befinden, ist es m.E. nach sehr wichtig, das Bewusstsein der Menschen für diese Tatsache wieder zu sensibilisieren. Und dieser Roman, mit dieser unglaublich schrecklichen aber wahren Geschichte, kann und sollte uns dazu verhelfen.

