Anzeige

"Ich bin die Frau mit dem Teufel im Blut"

Dantse Dantse, ein aus Kamerun stammender Autor und Coach, beschreibt in diesem Roman das bewegende und traurige Schicksal eines sehr erfolgreichen Anwalts:

Johnny M. Walker ist ein Mann, der eigentlich alles hat: Er stammt aus einer reichen Familie, arbeitet sehr erfolgreich als Rechtsanwalt, ist verheiratet und Vater von zwei Kindern. Aber das Glücklich sein will sich bei ihm nicht so richtig einstellen. Und schließlich beginnt die Spirale seines unglücklichen Schicksals: seine Schwester, der er sehr nahe stand, stirbt bei einem Autounfall und kurz darauf seine Mutter an Krebs. Sein Vater kann ihn nicht trösten, da zu ihm nie eine emotionale Nähe bestand. Als er wenige Zeit später herausfindet, dass seine Frau ihn mit einem seiner Kollegen betrogen hat und sein einziger Sohn vielleicht gar nicht seiner ist, fällt er entgültig in ein Loch. Ein kamerunischer Student, den er zufällig kennenlernt, baut ihn wieder auf. In ihm findet er zum ersten Mal einen wahren Freund, der ihm die Lebensfreude wieder zurückbringt. Im Zuge dessen lässt er sich zum ersten Mal auf einen ungeschützten One-Night-Stand ein. Wenig später lernt er eine schwarze Französin kennen und die beiden verlieben sich ineinander. Es fehlt nur noch ein Aids-Test, den sie von ihm fordert - Johnnys Glück scheint nichts mehr im Weg zu stehen. Er macht den Test - und er ist positiv! Das bringt ihn wieder und entgültig zum Absturz. Er ist jetzt besessen davon, die Frau zu finden, mit der er einen One-Night-Stand hatte, um sie zur Rede zu stellen. Denn er ist der festen Überzeugung, dass sie ihn angesteckt hat. Sie hatte nämlich zu ihm gesagt: "Ich bin die Frau mit dem Teufel im Blut". Als er sie findet, bringt ihre Antwort auf seine Frage, ob sie ihn möglicherweise angesteckt habe, ihn dazu, sie umzubringen. Was er überhaupt nicht vorhatte. Jetzt ist er verwirrt: war diese Frau überhaupt diejenige, die ihn angesteckt hat?

Nachdem Johnny Selbstmord begeht, liest sein Vater im Gefängnis Johnnys Tagebuch, das evtl. Antworten auf die Frage gibt, ob es wirklich die "Frau mit dem Teufel im Blut" war, die Johnny angesteckt hat. Denn Johnnys Vater findet beim Lesen des Tagebuchs heraus, dass Johnnys Schicksal höchstwahrscheinlich schon in seiner Kindheit besiegelt wurde....

Gefällt mir