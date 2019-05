Anzeige

Eine schwarze Frau, eine weiße Frau und ein schwarzer Mann

Der Roman "Nicht ohne meinen Mann: Liebes-Schach in Paris" greift das Thema "Migration aus Afrika und die Ursachen dafür" auf sehr interessante, ungewöhnliche Weise auf. Er beruht Der Autor Dantse Dantse kommt selbst aus Afrika bzw. Kamerun und hat daher nochmal eine ganz andere Sicht auf das ganze Thema - die afrikanische Sicht.



Mireille ist eine sehr schöne Französin und 38 Jahre alt. Sie ist Ärztin und sucht ein Hausmädchen bzw. Haushälterin. Auf dieser Suche trifft sie die die 27-jährige Kamerunerin Ayossi, die sie sehr nett findet. Sie lebt illegal und ohne Papiere in Paris. Da Mireille in einem großen, geerbten Haus lebt, kann auch Ayossi dort wohnen. Kurze Zeit nach Assyois Einzug lernt Mireille - augenscheinlich zufällig - Ayossis angeblichen Bruder kennen, der von allen nur Johnny Walker genannt wird. Der 29-jährige Kameruner lebt ebenfalls ohne Papiere in Frankreich. Mireille und er kommen sich immer näher und verlieben sich schließlich ineinander - zumindest Mireille verliebt sich "wirklich" in Johnny. Die beiden heiraten und alle drei wohnen nun zusammen in diesem Haus. Alles scheint super zu sein, alle sind glücklich. Bis Mireille zwei Jahre später den beiden angeblichen Geschwistern eröffnet, dass sie schwanger ist - vor 10 Jahren hatte ihr ein Arzt gesagt, sie könne keine Kinder bekommen. Daraufhin verliert Ayossi die Fassung und sagt zu Johnny: "Schwangerschaft war nicht geplant, du Betrüger! Du hast mich reingelegt und das werde ich nicht zulassen".

Erst da erfährt Mireille die ganze Wahrheit und ihr bis dahin schönes Leben geht den Bach runter. Als Johnny ihr den ganzen Plan aufdeckt und sich entschuldigt, ihr versichert, dass er sie inzwischen wirklich liebt und sich auf das Kind freut, will Mireille ihn doch behalten. Aber Ayossi will ihn auch, denn sie sieht es nicht ein, all die Jahre alles ausgehalten zu haben, um jetzt als Verlierin dazustehen. Johnny muss sich entscheiden: Versprechungen, Verpflichtungen, Abmachungen und die Liebe? Oder wieder schauspielern?

