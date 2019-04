Anzeige

Dantse Dantse - ein außergewöhnlicher Migrant in Deutschland, eine stille Revolution

Gewöhnliche Menschen sind ersetzbar und finden wir überall, einzigartige Persönlichkeiten nicht. Einer von diesen seltenen Menschen ist Dantse Danste, ein ungewöhnlicher Migrant, eine einzigartige Persönlichkeit in Deutschland: Wer ist Dantse Dantse?Würde ich Ihnen nur den Namen Dantse Dantse nennen, werden Sie sich sicher fragen: "Wer ist das?" - auch wenn der Name allein schon außergewöhnlich ist? Wenn ich Ihnen jetzt erzähle, dass dieser afrikanische Mann Schriftsteller ist, der mit seinem eigenen Verlag über 120 Bücher auf Deutsch geschrieben hat - wobei es sich nicht um belanglose Bücher handelt, sondern meist um Bücher, von denen manche über 1000 Seiten lang sind und die Leben verändern - werden Sie wahrscheinlich wirklich erstaunt sein und sich wundern, dass Sie ihn nicht kennen. Aber wenn ich Ihnen dann eröffne, dass Dantse Dantse der einzige Schrifsteller ist, der in fast allen Themenbereichen schreibt, von Kinderbüchern über Tierbücher, von Romanen bis hin zur Gesundheits- und Psychologie-Büchern, wird es Ihnen langsam komisch. Was würden Sie dann sagen, wenn ich dazu ergänze, dass er einer der besten Change-Live Coaches in Deutschland ist, der seine Methode "DantseLogik" zur einer der wirksamsten Therapiemethoden, die ich kenne, entwickelt hat - ich bin mir sicher, dann werden auch Sie ihn außergewöhnlich nennen.Was genau verbirgt sich dahinter? Was macht aus ihm etwas Außergewöhnliches,sogar etwas, das Angst macht?Auf seiner Homepage kann man entnehmen, dass Dantse Dantse seinen eigenen Verlag u.a. deswegen gegründet hat, um nicht in großen Verlagen zu verschwinden und sich letzendlich dabei zu verlieren. Daher sei er seit dem Jahr 2015 Inhaber seines eigenen, kleinen, bunten und unkonventionellen Verlages mit Zielen, die man einfach bewundern sollte: Denn weiter erfährt man, dass er als Ziel verfolgt, als Migrant mit seinem Verlag und mit der deutschen Sprache bzw. Literatur als Instrument zur kulturellen Verständigung beizutragen und die Gesellschaft toleranter und offener zu machen. Damit die Menschen trotz aller Unterschiede friedlich miteinander leben. Dieses deutschlandweit erstmalige Vorhaben sollte unbedingt weiter in die Medien gerückt werden, um die Verständigung der hier lebenden Ethnien voranzutreiben und die Toleranz zu fördern. Denn er ist ein besonders gelungenes Beispiel für Integration.Woher und wieso kenne ich Dantse Dantse?Ich fand Dantse Dantse vor einigen Jahren über das Internet, als ich mit mir und meinem Leben zu kämpfen hatte. Schon als ich das erste Mal mit ihm telefonierte und seine Stimme hörte, wusste ich, dass ich es mit einem ganz besonderen Menschen zu tun hatte. Ich wusste schon: jetzt wird dir endlich richtig geholfen. Ich war überzeugt, dass ich gut und richtig gelandet war. Und es war tatsächlich so: meine Depression, meine Essstörungen und Minderwertigkeitskomplexe, der Hass auf mich selbst, meine Rückenschmerzen waren nach einigen Wochen Coaching Geschichte. Dantse Dantse eröffnete mir ganz neue Blickwinkel auf diese Probleme und Defizite, brachte mich dazu, sie nicht nur anders zu betrachten, sondern auch die wahre Ursache zu finden. Und vor allem: das Ganze, also mich als Mensch, ganzheitlich zu betrachten. Und die Ursache nicht nur punktuell zu sehen und zu suchen, wie es alle Psychologen vorher getan hatten. Das allein schon war eine riesengroße Erleichterung und Hilfe. Ich fragte mich, wie Jemand so etwas etwas schaffen kann. Wieso schaffte dieser Mann innerhalb weniger Wochen das, was diverse Psychologen und Therapeuten innerhalb von Jahren nicht geschafft hatten? Alle diagnostizierten Krankheiten, die Psychologen auf mich "ettiketiert" hatten, waren weg. So, als ob sie nie existiert hätten. Er begeistert in seinem Coaching wie in seinen Büchern vor allem durch seine innovativen, afrikanisch inspirierten Tipps und Tricks. Nicht nur mir, auch vielen anderen Menschen, denen man den Stempel "Untherapierbar" aufgedrückt hatte, konnte Dantse Dantse helfen. Nicht mit Medikamenten, sondern nur mit einer Logik: der Dantselogik. Ich fing an, ihn immer mehr und besser zu entdecken. Es gibt in ganz Deutschland Niemanden - weder einen Migranten, noch einen Deutschen -, der das tut, was Dantse Dantse tut. Keinen Schriftsteller, der so etwas leistet. Man muss nur einen Blick auf seine Bücher werfen, um zu verstehen, was diese Person für ein Geschenk für unsere Gesellschaft ist. Er sagt über sich und seine Arbeit: "In Afrika sagt man: erst ein starker Mensch als Individuum macht eine starke Gesellschaft. Anders herum ist es ungesund. Die Gesellschaft wäre zwar stark, aber die Menschen darin kaputt und krank.“ Damit spricht er das aus, was wir fast alle sehen. Aber was die wenigsten von uns erkennen.Worum geht es in Dantse Dantses Büchern?Er schreibt über Themen, die uns bewegen. Themen, die in der Gesellschaft Probleme machen, Menschen zerstören, die tabuisiert werden. Das wären z.B. psychische Erkrankungen wie Burnout oder Depressionen, Rassismus, sexueller Missbrauch in der Kindheit, Probleme in der Sexualität uvm. Dantse Dantse schreibt direkt und ohne Tabu, ohne irgendetwas schönzureden. Noch besser sind allerdings die Lösungen, die er uns in diesen Büchern vorstellt. Dantse selbst sagt dazu: "Ich schreibe und veröffentliche alles, was Menschen betrifft, berührt und bewegt, unabhängig von kulturellem Hintergrund und Herkunft. Ich schreibe über Werte und über Themen, die die Gesellschaft nicht gerne anspricht und am liebsten unter den Teppich kehrt, unter denen aber Millionen von Menschen leiden. Ich schreibe und publiziere Bücher, die das Ziel haben, etwaszu erklären, zu verändern und zu verbessern, Lösungen zu finden, Menschen von negativen Gefühlen und Schuldgefühlen zu befreien. Zu meinen Bücher zählen unter anderem Liebesromane, Ratgeber zu den Themen Erotik, Liebe, Erziehung und Ernährung, Kochbücher, psychologische Selbsthilfebücher, spannende Thriller und Krimis, Bücher über Politik, Kultur, Gesellschaft und Geschichte, sowie Kinder- und Jugendbücher." Einige Beispiele der Bücher sind:- Sündige und geheime Familiensexualität: hier deckt Dantse Dantse auf, wie Eltern ihre Kinder subtil missbrauchen - viel häufiger, als wir denken. Und was das für grausame Folgen für die Kinder hat, wenn sie erwachsen sind. -Aufstand der Kinder: wie Eltern Schwächen und Defizite in ihre Kinder einprogrammieren. Warum die "westliche" Erziehung zum Scheitern verurteilt ist- Unwiderstehlich weiblich: Frauen werden immer männlicher bzw. eignen sich immer mehr Männereigenschaften an. Dabei können sie dasselbe erreichen wie Männer, beruflich wie privat - ohne ihr Frau-Sein aufgeben zu müssen- Burnout-Generation: wie die Entstehung von Burnout im Erwachsenenalter schon in der Kindheit eingepflanzt wird- Die VerKREBSte Generation: eine neu erschienene, 7-bändige Buchreihe darüber, wir wir uns tagtäglich mit krebserregenden Chemikalien vergiften, ohne es zu wissen- Tsumo, weinen ohne Tränen: Eine homosexuelle Liebe zwischen einer schwarzen und einer weißen Frau in Afrika, mit tragischen FolgenEs gibt noch viel mehr Bücher. Allein mit den Kurz-Beschreibungen der Bücher könnte ich Seiten über Seiten füllen. Sein neuestes Buch "Dantselog" ist derzeitiger Gipfel des Berges: es beschreibt und erklärt eine bestimmte Art des Selbstgesprächs, mit dem man sich selbst heilen, Probleme im Beruf wie privat lösen kann, wie man seine Persönlichkeit verändern und stärken kann. Aber ich bin mir sicher, der erwähnte Gipfel wird noch höher steigen. Dantse Dantse probierte diese Methode erst jahrelang an sich selbst aus, ehe er erste Versuche an seinen Kunden probierte. Bei ihm selbst wie bei seinen Kunden bewirkte Dantselog schon etwas, dass manche Leute Wunder nennen würden. Das bewegende Leben von Dantse Dantse: Dantse Dantse ist ein gebürtiger Kameruner, der seit 25 Jahren in Darmstadt lebt. Aufgewachsen in Kamerun lebte er als Kind mit insgesamt 25 Geschwistern zusammen. Sein Vater hatte drei amtlich verheiratete Frauen gleichzeitig. Alle Kinder und alle Frauen wohnten zusammen in einer Anlage, die Kinder in einem eigenen Haus und der Vater mit seinen Frauen in einem separaten Haus. Da bekommen Werte, wie Geben, Teilen, Gefühle, Liebe, Eifersucht, Geduld, Verständnis zeigen uvm. andere Akzente und Bedeutungen, als in einer sogenannten „normalen“ Familie der Fall ist. Diese außergewöhnlichen Kindheitserfahrungen begleiten ihn bis heute. Diese Werte sind noch immer in ihm, denn er sagt selbst, dass dies hier seine Werte sind: Liebe, Gerechtigkeit, Verzeihen können, Kulanz, Optimismus, Freigiebigkeit, Verantwortung tragen, Freiheit uvm. Das alles zusammen, seine bewegende afrikanische Kindheit, die Lehren und Erkenntnisse, die er aus seiner Heimat mitbringt, sein Leben hier in Europa sowie die eigenen Erfahrungen und Experimente lassen ihn vieles anders sehen, denken und handeln. Damit leistet er unserer Gesellschaft einen sehr großen Beitrag.Das alles ist Grund genug, diesen Mann Ihnen vorzustellen und ihn mit Freude an Sie zu empfehlen. Ich bin mir sicher, dass Sie und auch Ihre Leser begeistert sein werden.

Gefällt mir