Ein Deutschland, das den zweiten Weltkrieg gewonnen hätte?

Jeder von uns hat sich wahrscheinlich schon Mal die Frage gestellt, wie ein Deutschland, wie eine Welt aussehen würde, wenn Hitler den Zweiten Weltkrieg gewonnen hätte. In diesem Buch findet man eine sehr eindrucksvolle, beängstigende Möglichkeit bzw. Theorie dazu, angelehnt an die Geschichte eines Kommissars, der plötzlich ein Terror-Komplott aufklären soll. Das Team, das dabei hinter ihm stehen soll, scheint schier ungeeignet für eine gelingende Aufklärung. Aber trotzdem muss er es versuchen. Was dabei ans Licht kommt, ist ein scheinbar undurchdringbares Netz aus Intrigen und politischen Verschwörungen..

