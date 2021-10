Wismar : Stadtrand |

Viele kräftige Farbtöne bringt der ausklingende Oktober in die Landschaft Nordwestmecklenburgs.

Die Herbstmotive entstanden auf der „Kuhweide“ am Rand der Stadt, an den Wegen und Feldrändern sowie an den Teichen und Tümpeln der Umgebung.Den Kontrast zwischen Natur und Technik zeigt eindrucksvoll das Bild der Windenergieanlage inmitten der Landschaft.Oktober 2021, Helmut Kuzina