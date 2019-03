Kühler Frühlingsbeginn in Nordwestmecklenburg

Wismar : Stadtrand |

Nach nasskalten Tagen startete der kalendarische Frühling in Nordwestmecklenburg mit etwas Sonnenschein, vielen Wolkenfeldern und ein wenig steigenden Temperaturen.

Die typischen Frühjahrsblüher haben bei einer Tageshöchsttemperatur um +8° noch nicht ihren Höhepunkt erreicht. Doch in den Gärten und in den Parkanlagen sowie an den Weg- und Feldrändern zeigt die Natur schon wieder Farbe.Die sehr kühlen Märztage der ersten Monatshäfte wirkten sich auf den Wachstumsstand der Pflanzen stark bremsend aus.Die Bildserie zeigt ein paar Beispiele der Frühjahrsblüher in Nordwestmecklenburg, die im März zu beobachten sind.März 2019, Helmut Kuzina