Herrlicher Sommertag an der Wismarbucht

Wismar : Wendorf |

An der Ostseeküste erreicht die Temperatur am Nachmittag +33°; wer dazu die Gelegenheit hat, kühlt sich an einem der zahlreichen Strände ab.

In der Wismarbucht hat das Wasser bereits +20° erreicht, wobei es in der Flachwasserzone noch ein paar Grad wärmer ist.Pures Badevergnügen bietet der Strand von Wendorf, der an der Westseite der Wismarbucht vom Zentrum der Hansestadt schnell zu erreichen ist.Abseits vom Massenansturm an manchen Küsten geht es am Strand von Wendorf ziemlich beschaulich zu.Auch bei der Hitzewelle gibt es hier genügend Platz, um sich während der Sonnentage an Land und im Wasser zu erfreuen.Juli 2019, Helmut Kuzina