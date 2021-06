Erholung pur an der Wismarbucht

Wismar : Wismarbucht |

Der fast menschenleere Sandstrand an der Wismarbucht ist derzeit der schönste Ort zum Entspannen, zum Erholen, zum Träumen – auf jeden Fall ist er aber an dem sonnigen Nachmittag ein Platz zum Abschalten.

Der weite Ausblick bis zum gegenüberliegenden Ostufer ist sensationell, wobei es sich für Naturfreunde anbietet, in dem Vogelschutzgebiet auch mal die Schwäne zu zählen.Im Juni steht der Weißdorn am Ufer in voller Blüte und bildet einen malerischen Kontrast zur bewachsenen Düne, zum Sandstrand, zu den abgestuften Blautönen des Wassers und zum lichtblauen Himmel.Juni 2021, Helmut Kuzina