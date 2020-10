Am Westhafen: Abschluss der maritimen Saison

Wismar : Westhafen |

Noch sind die Liegeplätze an den Schwimmstegen des Westhafens ziemlich dicht belegt, doch nach und nach lassen Bootseigner ihre Yachten und Segelboote aus dem Wasser hieven und ins Winterquartier bringen.

An der Kaikante stehen mobile Kräne, die die Freizeitschiffe aus dem Hafenbecken heben, um sie auf Trailer abzusetzen.Die Boote werden in die Winterlager am Hafen gebracht oder auf eigenen Grundstücken im Umland abgesetzt.Während der maritimen Saison nutzten viele Freizeitkapitäne die Marina im Westhafen als Ausgangspunkt zu einem Törn durch die Wismarbucht oder auf der Ostsee.Oktober 2020, Helmut Kuzina