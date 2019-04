„Streiflichter aus Wismar“: Hafenrundfahrten, Baggerarbeiten, Gästeführungen, keine Wahlwerbung

Wismar : Stadtzentrum |

Blauer Himmel, Temperaturen um +20°, herrliches Frühlingswetter in der Hansestadt – die „Streiflichter“ zeigen ein paar Momentaufnahmen des Stadtgeschehens.

In der Altstadt hat ein wichtiges Straßenprojekt begonnen, und zwar der Aus- und Umbau der Claus-Jesup-Straße in der Nähe der Georgenkirche.Auf den Plätzen und Straßen sind Gruppen von Touristen unterwegs, die sich von den Gästeführern die Sehenswürdigkeiten der Hansestadt zeigen lassen.Buntes Treiben herrscht am Hafen, denn hier erfreuen sich viele an einem Bummel auf den Promenaden oder sitzen auf den Terrassen, um zu entspannen.April 2019, Helmut Kuzina