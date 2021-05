Wismar : Umland |

In Nordwestmecklenburg zieht sich die Endmoränenlandschaft in einem breiten Streifen zwischen Wismar und in Richtung Lübeck hin.

Das nordwestliche Hügelland mit weiten Ebenen hat wegen seiner Natur viel an Attraktivität gewonnen.Historisch gewachsene Baum- und Heckenbereiche laden zu Entdeckungs- und Erholungstouren ein.Mittlerweile sind große Bereiche als Landschaftsschutzgebiet „Nordwestmecklenburgische Hügellandschaft‟ ausgewiesen.Mai 2021, Helmut Kuzina