Frühnebel in Nordwestmecklenburg

Wismar : Stadtrand |

Herrlicher Oktobermorgen in Nordwestmecklenburg: Die in der Nähe der Wismarbucht gelegene Landschaft liegt am frühen Morgen unter einer leichten Nebeldecke. In Bodennähe wabern Nebelschwaden über die Wiesen, überziehen Gräser, Sträucher, Bäume mit einem tristen Schleier.

Mit der aufsteigenden Sonne strömt gleißendes Licht durchs Geäst, wenige Meter weiter rechts oder links erscheint in der Landschaft eine völlig andere Nebelszenerie.Der Frühnebel macht die Strahlen der aufgehenden Sonne sichtbar, und die ungewöhnliche Lichtstimmung ist ein Highlight der Landschaftsfotografie.Oktober 2018, Helmut Kuzina