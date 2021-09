Fotomotive an der Grenze zwischen den Jahreszeiten

Wismar : Umland |

Im September, dem Übergangsmonat zwischen Sommer und Herbst, bietet sich eine Fülle von Fotomotiven.

Durch das Gegenlicht der tief stehenden Septembersonne erscheinen die Fruchtstände der Wilden Möhren silhouettenhaft.Die gelben Blüten der Gewöhnlichen Nachtkerzen, die sich abends in der Dämmerung geöffnet haben, präsentieren sich am nächsten Morgen in voller Pracht.Die Sonnenblumen beeindrucken immer noch durch ihre herrlichen Blütenköpfe.Es sieht sehr schön aus, wenn der Kohlweißling im Spätsommer auf den Blüten des Eisenkrauts Nektar aufnimmt.September 2021, Helmut Kuzina