Bilderbuchwetter in der Hansestadt: Herrlicher Start in den Oktober

Wismar : Altstadt |

Viele Touristen sind auf dem Marktplatz unterwegs, um sich bei Bilderbuchwetter an der beeindruckenden Wasserkunst, dem Prunkbau der Wasserversorgung in früheren Zeiten, und auch am Rathaus im klassizistischen Baustil sowie den vielen historischen Giebel- und Traufenhäusern zu erfreuen.

Der September war zwar für den Tourismus ein Supermonat – volle Hotels, gut besuchte Restaurants und Cafés, in der Innenstadt viele Urlauber in den Geschäften, jedoch sollen sich überall noch negative Folgen der Corona-Beschränkungen bemerkbar gemacht haben, äußerte der Landestourismusverband.Die Bildserie aus der Hansestadt Wismar vermittelt ein paar Eindrücke aus dem Stadtzentrum mit seinem Trubel sowie von der entspannten Situation in den Straßen der Altstadtquartiere.Oktober 2020, Helmut Kuzina