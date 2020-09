Behelfsbrücke für die Bahnzufahrt zum Seehafen montiert

Wismar : Poeler Straße |

Auf Wismars größter Baustelle in der Poeler Straße wird an allen Ecken und Enden gearbeitet. Für die zweite Zufahrt zum Seehafen wurde jetzt eine Behelfsbrücke montiert, um den zunehmenden Güterverkehr im Herbst und Winter bewältigen zu können.

Das wichtigste Straßenbauprojekt in der Hansestadt ist die Verlegung der Poeler Straße auf einer Länge von 177 Metern in einen Trog, damit der Verkehr unter den Gleisen hindurch verlaufen kann, die in den Hafen führen.Noch gibt es den Bahnverkehr in Richtung zum Seehafen nur über den Bahnübergang am alten Stellwerk, deshalb war die Montage der Behelfsbrücke dringend notwendig.Der Zeitplan sieht vor, dass bis September 2022 sämtliche Arbeiten abgeschlossen werden können.September 2020, Helmut Kuzina