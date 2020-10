An der Wismarbucht: Herbsttag in Hoben

Wismar : Stadtteil Hoben |

Historische landwirtschaftliche Arbeitsgeräte werden im denkmalgeschützten Dorf Hoben, einem Stadtteil von Wismar, gezeigt.

In der aufgehenden Sonne erscheint der alte Leiterwagen geradezu romantisch und nostalgisch verklärt, er wurde meist bei den körperlich schweren Arbeiten der Heu- und der Getreideernte eingesetzt.Das Dorf Hoben liegt direkt an der Wismarbucht und ist an den herrlichen Herbsttagen beliebtes Ziel für einen ausgiebigen Spaziergang.Das ehemalige Fischerdorf mit den schmucken Hallenhäusern steht zwar unter Denkmalschutz, ist jedoch kein Museumsdorf, sondern eine Wohnsiedlung direkt an der Ostseebucht.Oktober 2020, Helmut Kuzina