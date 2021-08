Abstraktes Monument auf der Promenade unter den Linden

Wismar : Frische Grube |

Wer aus St. Nikolai kommt und seinen Stadtrundgang an der „Frischen Grube‟ unter den Linden fortsetzen möchte, dem stellt sich ein gewaltiges Monument in den Weg und lässt den Betrachter ziemlich ratlos stehen.

Auf dem Hinweisschild am Sockel steht nur „Heinz Breloh, geb. 1940, Lebensgröße II, 1985, Bronze‟. Der Bildhauer Heinz Breloh (1940 – 2001) gestaltete derartige „Lebensgrößen‟ unter anderem auch für Essen, Magdeburg, Braunschweig.Ihm ging es wohl darum, keine Abbilder zu schaffen, sondern durch seine imposanten Skulpturen „schöpferische Prozesse‟, also Spuren und Strukturen, Wülste und Windungen in Bronze zu fixieren.August 2021, Helmut Kuzina