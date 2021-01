Zu Fuß durch Wismars sehenswerten Stadtteil Hoben

Wismar : Stadtteil Hoben |

In Corona-Zeiten mit eingeschränkten Reisemöglichkeiten rücken nahegelegene Ausflugsziele ins Blickfeld, so der Stadtteil Hoben, der sich in Küstennähe der Wismarbucht befindet.

Hoben, ein ehemaliges Bauern- und Fischerdorf besticht auch im Winter durch seine Lage, vor allem aber durch seine sehenswerten reetgedeckten Gebäude.Dabei handelt es sich um niederdeutsche Hallenhäuser aus der Zeit Anfang des 19. Jahrhunderts; die Gebäude sind restauriert worden und stehen unter Denkmalschutz.Der Ort ist jedoch kein Museumsdorf, sondern eine Wohnsiedlung direkt an der Ostseebucht.Januar 2021, Helmut Kuzina