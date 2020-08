Zeit der Weizenernte in Nordwestmecklenburg

Wismar : Umland |

Flimmernde Hitze liegt über der Landschaft Nordwestmecklenburgs. Südlich der Hansestadt ist das Geräusch der Erntemaschinen weithin zu hören: Sommerzeit ist Erntezeit.

Bei hochsommerlichem Wetter ist eine der modernen Erntemaschinen in der ebenen Feldmark bei Wismar in vollem Einsatz.Es ist ein New Holland CR 9.90, einer der Mähdrescher auf neuestem Stand, der mehrere Arbeitsabläufe vereint.Er mäht die Weizenhalme, drischt die Körner aus den Ähren, reinigt sie und lagert sie kurzfristig im Korntank ein.In Abständen transportiert der Trecker den Weizen im Anhänger vom Feld.August 2020, Helmut Kuzina