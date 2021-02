Wismars traditionsreiche Ratsapotheke bleibt doch bestehen

Wismar : Altstadtzentrum |

Diese schockierende Nachricht löste ein großes mediales Echo aus: Wismars älteste Apotheke schließt nach fast 600 Jahren!

Wiedereröffnung, am Montag, den 1. März 2021. Apothekenübergabe am Donnerstag, den 1. April 2021

Inhaberin Ingrid Franck wollte zum 31. Januar 2021 die Ratsapotheke für immer schließen, weil sie am Ende ihres Berufslebens anstrebte, in den Ruhestand zu gehen, einen potentiellen Nachfolger zwar hatte, der sich aber mit den Vermietern, einer Fondsgesellschaft, aus wirtschaftlichen Gründen nicht über die Mietkonditionen einigen konnte.Jetzt ist es so, dass Wismars älteste Apotheke - eine der ältesten Apotheken deutschlandweit - dennoch erhalten bleibt. Durch die öffentliche Berichterstattung hat die Fondsgesellschaft noch einmal mit dem etwaigen Interessenten verhandelt, eingelenkt und einen Mietvertrag abgeschlossen.Auf dem Aushang der Ratsapotheke heißt es:Februar 2021, Helmut Kuzina