Streiflichter aus Wismar: Überall Fortsetzung der Bauarbeiten

Wismar : Stadtzentrum |

Der frostfreie Winter ermöglicht es, dass Bauarbeiten überall in der Hansestadt fortgesetzt werden können.

Eingerüstet und mit Bauplanen verhängt ist im Stadtzentrum das historische Gebäude, in dem sich die Ratsapotheke befindet, weil Sanierungs- und Sicherungsarbeiten ausgeführt werden müssen. Es hatte sich herausgestellt, dass bei dem aus de Mittelalter stammenden Gebäude bei Umbauten 1902 die Verankerungen fehlten und und die Fassade wegzubrechen drohte.Weil in der Poeler Straße von Wismar die neue Eisenbahnüberführung gebaut wird, musste das alte Stellwerk von 1913 abgerissen werden, weil der Platz dringend für den Neubau im gesamten Bereich gebraucht wird. Ein Bagger riss das alte Stellwerk W2 ab.Am Poeler Tor werden im Kreuzungsbereich Hinter dem Chor/Spiegelberg umfangreiche Bauarbeiten ausgeführt, so dass hier die Vollsperrung der Straßen noch fortgesetzt wird.Februar 2022, Helmut Kuzina