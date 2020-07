Spezialbagger HS 885 beim Bau der Eisenbahnüberführung Poeler Straße

Wismar : Poeler Straße |

In den bis zu 18 m hohen Silos wird die Mischung für die Stützwände vorbereitet, der Hydroseilbagger HS 885 mit dem Schlitzwandgreifer hebt die bis zu 22 m tiefen Gräben aus, nach und nach entsteht die wasserdichte Außenwand der neuen Eisenbahnüberführung auf der Großbaustelle Poeler Straße.

Das ist das wichtigste Straßenbauprojekt in Wismar: Die Poeler Straße wird auf einer Länge von 177 Metern in einen Trog verlegt und damit unter den Gleisen hindurch verlaufen, die in den Hafen führen.Dadurch verschwinden zwei Schranken, an denen Autofahrer bislang oft lange warteten, wenn Güterzüge ins Industriegebiet oder den Seehafen rollten.oder rangierten.Durch die neue Eisenbahnüberführung können dann Fußgänger, Radfahrer, Autos, Busse und Rettungsfahrzeuge zukünftig die Poeler Straße ohne Unterbrechungen passieren.Mit der Fertigstellung des Großbauprojekts wird im Sommer 2022 gerechnet.Juli 2020, Helmut Kuzina