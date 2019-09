Phantechnikum in Wismar, der Ausstellungsort des Technischen Landesmuseums

Wismar : Zum Festplatz |

Das Phantechnikum an der Lübschen Burg gehört seit 2012 zum Technischen Landesmuseum.

Das Phantechnikum ist ein Ausstellungs- und Bildungszentrum auf 2.500 Quadratmetern. Hier wird an Kinder, Jugendliche und Erwachsene technisches Wissen vermittelt.Auf dem ehemaligen Wismarer Kasernengelände an der Lübschen Burg präsentiert das Technische Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern seit Dezember 2012 in mehreren Ausstellungsbereichen, die den einzelnen Elemeneten Luft, Wasser und Feuer zugeordnet sind, Technik und Technikgeschichte aus Mecklenburg-Vorpommern.September 2019, Helmut Kuzina