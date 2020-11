Neue Graffiti-Kunst an der Reithalle

Wismar : Zum Festplatz |

Der Graffitikünstler Christian Pursch hat zusammen mit Thanh Nguyen Tat die Fassade der Reithalle am Festplatz durch mehrere Kunstdarstellungen gestaltet.

Solche Kunstobjekte schmücken bereits in mehreren Stadtteilen Wohnblöcke, Sporthallen, Trafo-Häuschen.Christian Pursch – Künstlername „Teml Design“ - hat bereits in Nordwestmeclenburg an vielen Stellen seine Sprühkunst gezeigt, es sind vor allem maritime Motivelemente.Das neueste Projekt zeigt an der Reithalle einen Schwedenkopf, das Wassertor und die Poeler Kogge.November 2020, Helmut Kuzina