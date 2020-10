In Wismar: Historische Speichergebäude mit eigenem Charme

Wismar : Alter Hafen |

Am Hafen von Wismar deuten die alten Speicher auf ihre Geschichte hin, viele der historischen Gebäude haben eine neue Nutzung erfahren, aber ihren eigenen Charme behalten.

Völlig neu ist allerdings die Bebauung der Hafenspitze. Auf 142 Pfählen, die rund 30 m in die Tiefe reichen, entsteht ein Neubau, ein Gebäudekomplex mit Gewerbeflächen, Gastronomiebereichen, Ferienwohnungen, von denen sich eine weite Aussicht auf die Wismarbucht bietet.Von der Promenade am Alten Hafen fällt der große Kontrast zwischen den Neubauten sowie den in Arbeit befindlichen Umbauten und den fertiggestellten einstigen Getreidespeichern auf.Oktober 2020, Helmut Kuzina